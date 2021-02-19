İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 45 şüpheli adliyede

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 9 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Şubat'ta "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul, Muş, Kastamonu, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 59 şüpheliden 45'i yakalanmış, 8'inin cezaevinde olduğu tespit edilmişti. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirilmişti.