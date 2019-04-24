İstanbul metrosu çalışma saatleri

Metro, büyükşehirlerde ve metropollerde yoğun trafiğe karşı çözüm olarak bulunmuş, şehirdeki yerleşim birimlerini yer altından demiryolu ile bağlayan toplu ulaşım araçlarıdır.

Dünyada Londra, Tokyo, New York; ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir gibi önemli metropollerde toplu ulaşım, yüksek oranda metro ile sağlanıyor.

İSTANBUL METROSU

16 milyona yaklaşan nüfusuyla yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa kıtasının da en büyük kenti olan İstanbul'da milyonlarca vatandaş, toplu ulaşımda trafik çilesi çekmemek için ilk olarak metroyu tercih ediyor.

İstanbulluların bu yoğun talebi nedeniyle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktaları için yeni metro projeleri hayata geçiriliyor. Peki İstanbul metrosu hangi saatler arasında hizmet veriyor? İşte metro çalışma saatleri

İSTANBUL METRO ÇALIŞMA SAATLERİ

Günde milyonlarca insanı bir noktadan bir noktaya taşıyan ve trafik sorununu bir ölçüde azaltan İstanbul metrosu sabah saat 06.00 ile gece saat 00.00 arasında hizmet veriyor.

İstanbul metrosu hafta içi 8 hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise 4 vagonla yolcularını taşıyor.