İstanbul Modern'de çevrimiçi sergi

İstanbul Modern çocukları ücretsiz çevrimiçi sergi turlarıyla buluşturmayı sürdürüyor. Çocuklar “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” sergisinin çevrimiçi turunda sanatçının insanlığa, doğaya, yaşama dair semboller ve hikâyelerle dolu sanat dünyasıyla tanışıyor.

İstanbul Modern, sosyal mesafeyi koruduğumuz bu günlerde çocukları çevrimiçi programlarla sanatla buluşturmaya devam ediyor

Sergi alanından görüntüler eşliğinde gerçekleşen programda çocukları, bilmeceler ve eğlenceli oyunlar bekliyor. Sanatçının çalışmalarının incelenmesine aracı olan program, Selma Gürbüz’ün malzemelerine, ele aldığı konulara ve sanatsal üretim süreçlerine dair fikirler sunuyor.

Çevrimiçi sergi turunun ardından İstanbul Modern Eğitim Bölümü’nün hazırladığı etkinlik kartını boyayan çocuklar, “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” sergisinden ilhamla resimler yapıp programı tamamlıyor.

Günler: Sergi süresince her perşembe ve cuma günleri

Saat: 11.00, 16.00

Yaş grubu: 4-7 yaş ve 8-12 yaş