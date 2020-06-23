İstanbul Modern'den çocuklara

AA

Türkiye'nin her yerinden katılımın mümkün olduğu etkinlikler kapsamında, müze uzmanlarıyla evlerinde sanat çalışmaları, birbirinden farklı ve zengin içeriğe sahip atölyeler gerçekleştirilecek.

Çevrim İçi Yaz Sanat Okulu'ndaki çalışmalar, müzenin "Sanatçı ve Zamanı" sanal turundan gösterimle ya da müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı gösterimle başlayacak.

Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılacak.

Etkinlikler kapsamında çocuklar, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken, her evde kolaylıkla bulunabilen nesne ve malzemelerle kendi sanat çalışmalarını yapacak.

- Bilgi ve etkinlik kartlarıyla öğrenmeye devam

İstanbul Modern, koleksiyonunda yer alan sanat yapıtlarının yorumlanabilmesi için çocuklara özel "Bilgi Kartları" ve "Etkinlik Kartları" da tasarlayacak.

"Bilgi Kartları" etkinlikte ele alınan sanatçıların biyografilerini, "Etkinlik Kartları" ise bu yapıtlardan ilham alan etkinlik önerilerini içerecek.

- 10 farklı etkinlik

Çocuklar Çevrim İçi Yaz Sanat Okulu'nda "Baskı Resim", "Kübist Portreler", "Geo Resimler", "Gölgelerle Sanat", "Benim Harflerim", "Renk Oyunları", "Boyanın Öyküsü", "Sanatın İzleri", "Benim Bakışım" ve ""Birleşen Nesneler" başlıklı etkinliklere katılabilecek.

Etkinlikler, hafta içi her gün yaz boyunca tekrar ederek farklı tarihlerde uygulanacak ve atölyelere katılanlara Çevrim İçi Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi verilecek.