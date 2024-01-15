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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern 'Harika Eserler' listesinde

        İstanbul Modern 'Harika Eserler' listesinde

        İstanbul Modern'in yeni binası, 100 yıldan fazla bir süredir yayımlanan ve dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest'in belirlediği "2024'ün Harika Eserleri" listesinde yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 10:32 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:32
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        'Harika Eser' İstanbul Modern
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        İstanbul Modern’in yeni binası, 100 yıldan fazla bir süredir yayımlanan ve dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest’in belirlediği "2024’ün Harika Eserleri” listesinde yer aldı. Renzo Piano imzalı yeni müze binası, günümüzün en cesur mimari ve tasarım örneklerinin yer aldığı 18 yapı arasına girdi.

        Architectural Digest’in her yıl açıkladığı ve “Harika Eserler" (Works of Wonder) listesi olarak da bilinen “2024 WoW List”ine giren İstanbul Modern’in yeni binasının hem endüstriyel hem de şık tasarımından övgüyle bahsedildi.

        İstanbul Modern'in yeni müze binasının da olduğu listede, açılışı büyük ses getiren ve dünyanın en büyük LED küresi olarak tanımlanan Las Vegas'taki Sphere'den Madrid'deki Kraliyet Koleksiyonları Galerisi ve Hiroşima'daki Simose Sanat Müzesi’ne, dünyanın dört bir yanından 18 dikkat çekici yapı yer alıyor.

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        #İstanbul Modern
        #Renzo Piano
        #Harika Eserler
        #müze
        #mimarlık
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