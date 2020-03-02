İstanbul Modern kadınlara özel

İstanbul Modern, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınlara sanat dolu bir gün hediye edecek. Tüm kadın ziyaretçilere müze girişi, atölye çalışması, rehberli tur ve film gösterimi ücretsiz olurken İstanbul Modern Mağaza'da alışveriş yapan tüm kadınlara poster hediye edilecek.

İstanbul Modern'de kadın sanatseverlere özel hazırlanan atölye çalışmasında katılımcılar, cansız mankenler üzerinde kumaş ve karton gibi çeşitli malzemeler kullanarak hayali bir figürün yaşam öyküsünü oluşturuyor. Atölye çalışması sanat üretiminde kişisel ifadenin önemini keşfetmeye, duygu ve düşünceleri görsel olarak ifade etmeye odaklanıyor. Rehberli tur ise 'Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar' ile 'Lütfi Özkök: Portreler' sergilerindeki modern ve çağdaş sanatın kadın temsilcilerinin çalışmalarına yer verilecek.

Yönetmenliğini Ildikó Enyedi'nin yaptığı 'Benim 20. Yüzyılım' adlı filmin gösterimi de kadın izleyicilere ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 1989'da Cannes Film Festivali'nde 'Altın Kamera' ödülüne layık görülen, mucitlerin şekillendirdiği bir dünyada kadınların yerini sorguladığı, rüyayı andıran bir üslupla anlattığı bu ilk uzun metrajlı filmde Dorota Segda, Oleg Yankovskiy, Paulus Manker rol alıyor.