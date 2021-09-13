İstanbul Modern Sinema yeni sezona

AA

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, Aşk Yeniden programında, insanlık tarihi boyunca üzerinde en çok düşünülmüş, konuşulmuş, yazılmış konuların başında gelen aşkın dinamiklerini inceleyen, yoğunluğu ve karmaşıklığı üzerine son bir yıl içinde çekilen filmler yer alıyor.

Seçkide ilk kez Venedik Film Festivali’nde görücüye çıkan ve Pedro Almódovar’ın İngilizce çektiği ilk filmi "İnsan Sesi"nde Tilda Swinton rol alıyor. Maria Schrader imzalı "Tam Sana Göreyim" romantik komedi türünde, insan ve robot ilişkisi üzerine düşündürüyor. Türkiye’de ilk kez gösterilecek, Rus yönetmen Philipp Yuryev’in ilk filmi "Balina Avcısı" da seçkinin öne çıkan filmleri arasında yer alıyor.

Programda ayrıca "Susmayan Köpek", "Supernova", "Mutluluk", "Aşk, Büyü Vs." filmleri de gösterilecek.

İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden 16-30 Eylül tarihleri arasında erişime sunulacak filmler, gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında yayında kalıyor.