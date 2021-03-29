İstanbul Modern tüm dijital platformlarda 1 milyon kişiyi sanatla buluşturdu

AA

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, müze her yaştan izleyiciler için dijital sergiler, sanat yapıtı çözümlemeleri, sanal sergi turları, film gösterimleri, sanatçılarla söyleşiler gibi pek çok içeriği erişime sunmaya devam ediyor.

Dijital sergiler, sanal turlar, dijital arşiv, küratör yapıt anlatım videoları gibi pek çok içeriği dijital platformları üzerinden erişime sunan İstanbul Modern, sinema, eğitim ve üyelik faaliyetlerini de çevrim içine taşıdı.

- 500'den fazla çevrim içi atölye programı uygulandı

Salgın kısıtlamalarına hızla uyum sağlayarak 28 Mart 2020 itibariyle çevrim içi faaliyetlere başlayan İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler bölümü yüzde 80'i devlet okullarındaki çocuklara yönelik olmak üzere 500'ü aşkın eğitim programını uyguladı.

Müze, İstanbul'un yanı sıra Mardin'den Trabzon'a Tekirdağ'dan Adana'ya Balıkesir'den Malatya'ya kadar uzanan çalışmalarıyla okullara ulaşarak 15 bine yakın çocuğu sanatla buluşturdu. Hafta sonu ve yetişkinlere yönelik düzenlenen atölyelere ise ABD, Belçika, Avusturya, Yunanistan gibi farklı ülkelerden katılımcılar oldu.

Müzenin YouTube kanalı üzerinden her yaştan sanatsevere yönelik özel içerikler yayınlandı. Eğitim uzmanları, çocuklar için evlerinde yapabilecekleri pek çok sanatsal etkinlik önerisinin yanı sıra, modern ve çağdaş sanat yapıtlarını çocuklara özel bir dille aktardı.

İstanbul Modern Sinema ise, 7 sinema programını çevrim içi ve ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturdu. Çevrim içi film ve belgesel gösterimleri, canlı yayınlar, yönetmenlerle söyleşiler başlıkları altında geliştirilen içerikler 42 bin sinemasevere ulaştı.

Çevrim içi etkinliklerde bir araya gelen İstanbul Modern'in üyeleri de sanal ortamda gerçekleşen 25 etkinlikle küratörlü sergi turları, koleksiyoner ve sanatçı atölye ziyaretleri gerçekleştirdi.