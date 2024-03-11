İstanbul Modern’de 'Genç Salı' atölyesi

İstanbul Modern, “Genç Salı” Eğitim Programı ile gençlerle sanatçıları bir araya getirmeye devam ediyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçirilen programda bu ay gençler, sanat üretiminde “süreç” ve “canlılık” kavramlarına odaklanıyor.

Çağdaş sanatçı İdil İlkin tarafından yönetilecek atölye, sanatçının çalışmalarından ilham alıyor. Özellikle son dönem çalışmalarında ekolojik yıkımlar ve karbon konusuna dair farkındalık yaratmaya çalışan sanatçı, çeşitli bitkilere moleküller yoluyla uyguladığı müdahaleleri atölye kapsamında izleyicilerle paylaşıyor. Program, sanatçının atölye için hazırladığı “biyo ışıma” deneyiminin katılımcılar tarafından gözlemlenmesi ile tamamlanıyor.

“Genç Salı” hakkında:

18–25 yaş arasındaki tüm gençler, her salı 10.00–14.00 saatleri arasında İstanbul Modern’i ücretsiz olarak deneyimliyor. “Genç Salı” adlı programda gençler, İstanbul Modern'deki tüm sergileri ücretsiz gezmenin yanı sıra, her ay bir salı günü düzenlenen sanatçı atölyelerine, söyleşilere ve daha birçok sürpriz etkinliğe ücretsiz katılma fırsatı yakalıyor.