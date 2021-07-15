Motosikletliye çarparak kaçan sürücüyü, otomobiliyle kovalayarak yakaladı

AA

Alınan bilgiye göre, Eminönü'nde seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptıktan sonra kaçtı.Kazanın ardından yere savrulan motosikletteki sürücü ile yanındaki kişi, hafif yaralandı.Bu sırada olay yerinden geçen ve yaşadığı Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Murat Güneş, kazadan sonra durmayarak kaçan aracı, içinde eşi ve üç çocuğunun da bulunduğu otomobiliyle takip etmeye başladı.

Güneş, yaşanan kovalamacanın ardından önüne geçtiği otomobili durdurarak durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede, alkollü olduğu belirtilen sürücü ve yanındaki kişiyi polis merkezine götürdü. Şüphelilerin kullandığı otomobil de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

- Kaçmaması için sürücünün anahtarını aldı

AA muhabirine açıklama yapan Murat Güneş, Almanya'dan geldiklerini ve otellerini aradıkları sırada kazayı gördüklerini anlatarak, arkadan gelen sürücülerin düşen motosikletliyle ilgilendiğini düşünerek kaçan otomobili takibe aldığını ifade etti.

Güneş, "Kısa bir kovalamacanın ardından aracımla otomobilin önünü keserek durdurdum. Ardından polise haber verdim, sürücünün kaçmaması için de otomobilin anahtarlarını aldım." dedi.Otomobilin motosiklete çarpması ve ardından kaçması Güneş'in araç kamerasına da yansıdı.