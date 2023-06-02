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İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali dün akşam, Atatürk Kültür Merkezi’nde, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası konseriyle başladı.

İstanbul Müzik Festivali başladı
HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni 1 Haziran Perşembe akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerinin sunulduğu gecede, festivalin bu yılki Onur Ödülü, üretimleriyle Türkiye çağdaş müziğine katkılarda bulunan besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu’ya, 2022 Aydın Gün Teşvik Ödülü 25 yaşındaki viyolonsel sanatçısı Umut Sağlam’a takdim edildi.

Törenin ardından festivalin açılışını şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki, 2019-2023 Festival Açılış Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası yaptı. Topluluk konserde son yılların aranan genç piyano dehalarından Jan Lisiecki’ye eşlik etti.

Sunuculuğunu Ceylan Saner’in üstlendiği tören İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, İKSV olarak, Cumhuriyetimizin büyük yıldönümünü, yaşama ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak bir festivalle kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Eczacıbaşı şöyle devam etti: "Bu yılın zengin programında yer alan eserlerin 6’sı, İKSV’nin desteğiyle, İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi üzerine bestelendi. Güncel kültür-sanat üretimine katkılarımızı sürdürmek, sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri olanaklar sağlamak bizim için büyük önem taşıyor. Her zaman festivalin başkahramanları arasında gördüğümüz gençlere alan açmaya da devam ediyoruz. Genç yetenekleri destekliyor, ücretsiz hafta sonu konserleriyle her yaştan müzikseverin hayatına klasik müziğin renklerini dahil ediyoruz. 51. İstanbul Müzik Festivali’ne katkıları için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, değerli işbirlikleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, festivalimize destekleri için, başta ilk yıldan bu yana yanımızda olan Festival Sponsoru Borusan Holding olmak üzere, tüm sponsorlarımıza, ilgileri için izleyicilerimize, Lale Kart üyelerimize, sanatçılara ve topluluklara gönülden teşekkürlerimizi sunuyorum.”

Festival sponsoru Borusan Holding adına teşekkür plaketini alan Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş de konuşmasında, ilk notadan itibaren destekçisi oldukları ve bir İstanbul Klasiği haline gelen, İstanbul Müzik Festivali’nin 51. yılında da birlikte olmaktan gurur duyduklarını belirtip "51. İstanbul Müzik Festivali, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır zengin programıyla, dünyanın dört bir yanından ağırladığı kıymetli sanatçılarıyla ve sanatın iyileştirici gücüyle bize yine ilham olmaya devam ederken biz de Borusan olarak sanata verdiğimiz kesintisiz desteği sürdüreceğiz” dedi.

Festival 17 Haziran’a kadar sürecek

51. İstanbul Müzik Festivali, 17 Haziran’a kadar, 18 farklı mekânda, 25 konserde, Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Lucienne Renaudin Vary gibi yıldız solistlerin yanı sıra Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Salzburg Mozarteum Orkestrası, Münih Oda Orkestrası, Borusan Quartet gibi birçok prestijli topluluğun aralarında olduğu 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak. Festivalin zengin programında 12 yeni eser seslendirilecek, bunlardan 8’i dünya prömiyeri, 4’ü ise Türkiye prömiyeri yapacak

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