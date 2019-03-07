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İstanbul Müzik Festivali geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığı Yarının Kadın Yıldızları projesinde, üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek oluyor.
1990 yılından bu yana İstanbul Müzik Festivali'nin destekçileri arasında yer alan TSKB, kadının güçlenmesi yönündeki sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Yarının Kadın Yıldızları projesinde eğitim destek sponsoru olarak yer almaya devam ediyor.
Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’na, yurtdışında bir müzik okulundan lisans veya lisansüstü seviyesinde kabul alan, yurtdışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabilecek.
Başvurular, İKSV Genel Müdür Yardımcısı ve müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyanist ikili Ufuk & Bahar Dördüncü, klarnet sanatçısı Ayşegül Kirmanoğlu ve besteci Özkan Manav’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Seçici Kurul tarafından belirlenen müzisyenlere toplam fon miktarı ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak.
Yarının Kadın Yıldızları Destek Fonu Başvuruları 29 Mart’ta sona eriyor.
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