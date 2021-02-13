İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen İstanbul Müzik Festivali bu yıl 49. kez, 3–21 Hazirantarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival programındaki tüm konserler, pandemi önlemleri altında, tamamen açık hava mekânlarda gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Cihat Aşkın

Elli yıla yaklaşan tarihinde ilk kez tamamen açık havada gerçekleşecek festival, bu açıdan müzikseverlere “başka bir klasik müzik deneyimi” yaşatacak. Türkiye ve yurtdışından solistler, topluluklar ve orkestraları ağırlayacak 49. İstanbul Müzik Festivali’nin teması ve programı ise Nisan ayında açıklanacak.

Pēteris Vasks

Festivalin Onur Ödülü keman sanatçısı Prof. Dr. Cihat Aşkın’a, açılış töreninde sunulacak. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Letonyalı besteci Pēteris Vasks’a verilecek. 2020 yılında İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle Wigmore Hall ortak siparişi üzerine Pēteris Vasks’ın bestelediği Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6 eserinin pandemi sebebiyle ertelenen Türkiye prömiyeri, bu yıl festival kapsamında gerçekleştirilecek. Vasks’a ödülü 49. İstanbul Müzik Festivali’nde gerçekleşecek bu konser öncesinde sunulacak.