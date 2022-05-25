İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 50'nci İstanbul Müzik Festivali genç kadın müzisyenlerin yurtdışında eğitimlerine, yarışmalara ve orkestra seçmelerine katılmalarına veya iyi bir enstrümana sahip olmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor. İstanbul Müzik Festivali kapsamında beş yıldır yürütülen 'Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu' projesinin kazananları belirlendi. 2022 yılında, 16 genç kadın müzisyen fondan yararlanmaya hak kazandı. Böylelikle Yarının Kadın Yıldızları’nın sayısı 69’a ulaştı.

Genç kadın müzisyenlerin başvuruları, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, flüt sanatçısı Bülent Evcil, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak.

Destek almaya hak kazanan müzisyenler;

· Aygül Yeniev - Flüt

· Başak Merev - Piyano

· Begüm Aslan - Kontrbas

· Billur Tankişi - Keman

· Cansu Naz Eriş - Piyano

· Çisil Korkmaz - Korno

· Duru Aydın - Piyano

· Ece Naz Aydoğdu - Keman

· Eda Seviniş - Piyano

· Ekin Kuzukıran - Keman

· Göksu Türkmen - Flüt

· Hatice Öykü Güneç - Viyola

· İlayda Deniz Oğuz - Piyano

· İlayda Yılmaz - Klarnet

· Selinsu Zeynep Düz - Keman

· Şule Berna Kontaş - Viyolonsel