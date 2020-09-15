İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül’de festivalin 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açılıyor. “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla gerçekleşecek festivalin Açılış Konseri İKSV YouTube kanalında ve online.iksv.org/muzik adresinde ücretsiz olarak yayımlanacak.

Emre Engin

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın sahnede keman sanatçısı Emre Engin’e eşlik ettiği konserde Beethoven, Mozart, Prokofiev ve Bartok’tan eserler dinleyicilerle buluşacak. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Meydanı’nda, COVID-19 önlemleri altında, yalnızca sınırlı sayıda Lale Kart üyesinin katılımıyla gerçekleşen konserin kaydı 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’den itibaren İKSV YouTube kanalında erişime açılacak; tüm Türkiye’den ve dünyadan ücretsiz izlenebilecek.

Festival kapsamındaki 20 konserin tümüne festivalin dijital platformu online.iksv.org/muzik adresinden erişmek mümkün olacak.