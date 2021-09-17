10 bin kişi katıldı 0:00 / 0:00

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18 Ağustos'ta başlayan festival, İstanbul'un 14 farklı mekânında, 20 konserde, Türkiye ve yurt dışından 30'un üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırladı. İstanbul'un çeşitli parklarında ücretsiz gerçekleşen 5 konsere ev sahipliği yapan festivalde çocuklara ve gençlere yönelik doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve aktiviteler de her yıl olduğu gibi ücretsiz olarak düzenlendi. 4 ayrı konserde, toplam 18 eserin Türkiye ve dünya prömiyerleri gerçekleştirildi.

Tarihinde ilk kez, programındaki tüm konserleri açık hava mekânlarda gerçekleştirilen festivalin konserlerini 10 bine yakın kişi izledi.