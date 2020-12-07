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Sonbaharın başlamasının ardından Türkiye'den ılıman ülkelere başlayan kuş göçlerine sığırcıklar da katıldı. İstanbul Pendik'te akşam saatlerinde görülen bir manzara izleyenleri adeta büyüledi.

GÖKYÜZÜNDE DANS

Pendik sahilinde bulunan vatandaşlar gökyüzündeki hareketlenen karaltıyı fark ederek cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştı. Sığırcık kuşlarının toplu halde gökyüzünde ritmik hareketler yaparak uçması adeta bir korografi gösterisine dönüştü.

ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ

Sığırcık kuşlarının gökyüzünde belli bir ritimle sağa, sola, aşağı yukarı doğru toplu olarak uçarken, onları gözleyen vatandaşlar için adeta bir şölen görüntüsü verdi...