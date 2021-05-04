"Istanbul Photo Awards 2021"in jüri çalışmaları başladı

AA

Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmaya, profesyonel fotoğrafçılar geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğrafları ile 18 Mart'a kadar başvuru yaptı.

Çevrimi içi ortamda gerçekleşen oturumlarda, 6 farklı ülkede bulunan jüri üyeleri yılın en iyi fotoğraflarını belirleyecek.

AA'nın yarışmaya özel olarak hazırladığı eleme platformu üzerinden takip edilen oturumlar, üç gün sürecek.

"Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" olmak üzere altı kategoride yaklaşık 15 bin fotoğrafın gönderildiği yarışmanın kazananları, 11 Mayıs'ta açıklanacak.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan yarışmanın jürisinde, Reuters Foto Muhabiri Goran Tomasevic, NOOR Ajansı üyesi Foto Muhabiri Yuri Kozyrev, Görsel Anlatıcı Marion Mertens, eski AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, Yazar ve Foto Muhabiri Deborah Copaken, Getty Images Spor Baş Foto Muhabiri Cameron Spencer, Foto Muhabiri Ahmet Sel, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul yer alıyor.

Yarışmanın büyük ödülü "Yılın Fotoğrafı"nı çeken foto muhabiri 6 bin dolar ödül kazanacak.

Kategori birincilerine 3 bin, ikincilerine 1500, üçüncülerine ise 1000 dolar ödül takdim edilecek. "Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" kategorilerinde ise sadece birincilik ödülü verilecek.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce kişinin başvuru yaptığı yarışmanın 2021 jüri üyelerine dair bilgilere ve geçmiş yıllara ait ödüllü fotoğraflara web sitesinden ulaşılabiliyor.