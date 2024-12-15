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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul planlı su kesintileri: 16 Aralık Pazartesi İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı

        İstanbul planlı su kesintileri: 16 Aralık Pazartesi İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin duyurularda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Aralık Pazartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama sayfası sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 23:57 Güncelleme: 15.12.2024 - 23:57
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintisi açıklamaları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 16 Aralık Pazartesi İSKİ planlı su kesintileri...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

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        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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