İstanbul polisi denizden denetimlerini sürdürüyor - İSTANBUL

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında araç ve yaya denetimi yaparken, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de sokaklarda devriye görevini yürütüyor.Ayrıca, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tekneleri boğaz ve kıyılarda, Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopterleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinin kullandığı dronelar da havadan denetimlere destek veriyor.Denetimlerde, kimlik ve belge kontrolü yapılan araç sürücüleri ve yayalardan izin belgeleri bulunmayanlara idari para cezası uygulanarak evlerine gönderiliyor.Polis ekipleri, denetim ve kontrollerin yanı sıra istek ve ihtiyaçları olan vatandaşların yardım taleplerini de yerine getiriyor.Öte yandan ekipler, ekmek dağıtımı yapan fırın çalışanlarına da yardım ederek hizmetin vatandaşlara daha hızlı ulaşmasına katkı sağlıyor.