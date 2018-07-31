İstanbul polisinden alkışlanacak hareket!

Fatih’te Irak uyruklu ağabeyi Abdullah Hasaballah Salman Al Qaysı ile birlikte geçtiğimiz 4 Temmuz Çarşamba günü gezintiye çıkan down sendromlu Talip Al Qaysı, bir süre sonra kayboldu. Kardeşinin kaybolduğunu fark eden ağabey Al Qaysı bir süre onu aradıktan sonra Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyas Polis Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine tüm ekiplere anons geçilerek kaybolan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayın ardından Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde bir şahsın yalnız başına ağladığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine bağlı devriye ekipleri, şahsı polis aracına bindirerek Haliç Polis Merkezi’ne teslim etti. Engelli olduğu için konuşamayan Talip Al Qaysı’nın, parmak izi kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemedi. Bunun üzerine polis ekipleri, ülke genelinde kayıp başvurusunda olup olmadığını araştırmaya başladı ancak eşkale uygun bir kişi bulunmadı.
POLİS 4 GÜN MİSAFİR EDİP, ELLERİYLE YEMEK YEDİRDİ
Bunun üzerine polis, şahsı engelli olması ve kalacak yeri olmaması nedeniyle Haliç Polis Merkezi’nde misafir etmeye başladı. Misafirlik süresince şahsın tüm ihtiyaçlarını karşılayan polis elleriyle yemek yedirdi. Bir yandan da şahsın ailesini araştıran polis, vatandaşların sosyal medya üzerinden yaptığı çalışmalar sonucunda 4 gün sonra engelli şahsın ağabeyine ulaştı. Kardeşinin polis merkezinde olduğunu öğrenerek cep telefonundan görüntülü arama yapan ağabey, onu görünce büyük mutluluk yaşadı. Taksiye binerek kısa bir süre sonra polis merkezine gelen ağabey Al Qaysı, kardeşine sarılarak gözyaşı döktü.
EKİPLERE KUR'AN-I KERİM HEDİYE ETTİ
Kardeşini misafir ettikleri için polis ekiplerine teşekkür eden ağabey AL Qaysı, onlara Kur’an-ı Kerim, zemzem suyu ve misvak hediye etti. Kutsal kitabı alan polis ekipleri ise 3 kere öperek başlarına koydu. Merkezde polis ekipleriyle sohbet eden Talip ve ağabeyi bir süre sonra karakoldan ayrıldı. Polis ekiplerinin engelli şahsı misafir ederek elleriyle beslemesi ise büyük alkış topladı.
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