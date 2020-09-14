İstanbul polisinden koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması

AA

Ekipler, Ümraniye ilçesinde yaptıkları çalışmada vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi. Esnafa da uyarılarda bulunan ekipler, satılan ürünlerin poşetlenmesi konusunda da uyarılarda bulundu.Ekipler ayrıca koronavirüse karşı uyarıların bulunduğu broşürleri de vatandaşlara dağıttı.Broşürlerde, yeni tip koronavirüs ile mücadelede yapılması gereken hususlar yer alıyor.Vatandaşlar da polisin koronavirüs hakkında yaptığı bilgilendirme çalışmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.