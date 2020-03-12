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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı virüslere karşı dezenfekte edildi - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan detaylar- Yolculardan detaylar- Alınan önlemlerden detaylar- Dezenfeksiyon çalışmasından detaylar

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı virüslere karşı dezenfekte edildiİSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemek için dezenfekte edildi.Havalimanında yolcuların giriş yaptığı güvenlik noktalarından başlanarak uçağa biniş için kullanılan körüklere kadar olan bölgelerde, kontuarlarda ve bekleme alanlarında uluslararası standartlarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Gece başlayan çalışmalar sabah saatlerine kadar devam etti.Dezenfekte işlemleri Sağlık Bakanlığı ruhsatlı solüsyonlar kullanılarak, uzmanlar tarafından el ULV cihazları ile (Ultra Low Volume - İnce püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sis üretir) yapıldı.Ayrıca yine terminal binasında yolcuların yoğun kullandığı birçok alana sıvı el dezenfektanları yerleştirildi.Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında havalimanı personelinin eldiven ve maske takarak çalıştıkları görülürken, terminaldeki dezenfeksiyon işlemlerinin kısa aralıklar ve periyotlarla devam edeceği belirtildi.