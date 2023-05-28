İstanbul Seçim Sonuçları 2023: İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

HABERTURK.COM

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından İstanbul başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 İstanbul seçim sonuçları ile il genelinde son durum

İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.60 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 91.8 oldu. İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 4.651.373 oyla yüzde 51.30 - Recep Tayyip Erdoğan: 4.415.565 oyla yüzde 48.70 aldı.

İstanbul 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 4.651.373 oyla yüzde 51.30

Recep Tayyip Erdoğan: 4.415.565 oyla yüzde 48.70

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 4.928.772 oyla yüzde 48.56 - Recep Tayyip Erdoğan: 4.738.680 oyla yüzde 46.68 oy oranı elde etmişti.

