Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Seçim Sonuçları Canlı Anlatımı: 2024 İstanbul Seçim sonuçları açıklandı mı? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu kazandı?

        İstanbul Seçim Sonuçları Canlı Anlatım: 2024 İstanbul Seçim sonuçları açıklandı mı?

        İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Kayıtlı 11 milyon 314 bin 516 seçmenin bulunduğu İstanbul'da milyonlarca vatandaş sandık başına giderek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Megakentte 08.00'de başlayan oy verme süreci ise 17.00'de sona erdi. İstanbul Yerel Seçim sonuçları Habertürk.com üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. İşte, 31 Mart 2024 İstanbul seçim sonuçları canlı anlatımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçecek İstanbullular 17.00'ye kadar oylarını kullanabildi. Oy verme sürecinin sona ermesiyle sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından ise İstanbul Yerel Seçim Sonuçlarını Habertürk.com üzerinden canlı öğrenebilirsiniz. İşte, 2024 İstanbul seçim sonuçları dakika dakika canlı anlatımı...

        CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        İstanbul'da saat 08:00'de başlayan oy kullanma süreci 17:00 itibarıyla tamamlandı. 81 ildeki oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından oy sayımına geçildi. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla İstanbul Yerel Seçim sonuçları canlı anlatımı sizlerle olacak.

        İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        İSTANBUL'DA 49 ADAY YARIŞIYOR!

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz, Saadet Partisinin adayı Birol Aydın ve DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        4

        EN ÇOK SEÇMEN ESENYURT'TA

        Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte, 33 bin 228 sandık kuruldu. İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek.

        Kentin en doğusunda yer alan ve 208 bin 675 seçmenin yaşadığı Tuzla'da, 38 okulda kurulan 606 sandıkta vatandaşlar demokratik haklarını kullanıyor.

        İstanbul'un en batı ilçesi olan ve 149 bin 563 seçmenin bulunduğu Silivri'de ise 35 mahallede kurulan 482 sandıkta oy veriliyor.

        YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        5

        ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PUSULULARI SAYILACAK

        Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        6

        YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK HABERTÜRK.COM'DA OLACAK!

        31 Mart 2024 yerel seçimleri anlık olarak Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        7

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim sonuçları canlı anlatım
        Ankara Yerel Seçim sonuçları canlı anlatım
        İzmir seçim sonuçları canlı anlatım
        İzmir seçim sonuçları canlı anlatım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Ünlüler oylarını kullandı
        Ünlüler oylarını kullandı
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı