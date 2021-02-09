Sigaraya bağlı ölümler Kovid-19'dan daha fazla

AA

Doç. Dr. Kara, "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada 1,8 milyar kişinin aktif tütün kullanıcısı olduğunu söyledi.

Verilere göre, tütün kullanan her iki kişiden birinin bu nedenle hasta olduğuna ve yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Kara, tütün yandıktan sonra ortaya çıkan nikotinin zararlı ve bağımlılık yapan bir madde olduğunu kaydetti.Doç. Dr. Kara, tütün yandıktan sonra açığa çıkan en önemli bileşenin katran olduğunu ifade ederek, "Sigara içildiğinde, ilk başta beyinde keyif alma düşünceleri oluştursa da zaman içinde beyindeki fonksiyonları bozuyor. Katran içinde 7 bine yakın zararlı madde içeriyor, 7 bin maddenin 250 tanesi toksik, yani vücudu zehirliyor. 50 tanesi de kanser yapıcı özellikte. Bağışıklık sistemimiz başta olmak üzere vücut sistemlerinde ortaya çıkan fonksiyon bozuklukları bizi hasta ediyor." dedi.

Bağışıklık sisteminin, koronavirüsten korunmada en önemli etkenlerden birisi olduğunu, virüsün vücuda solunum yoluyla girdiğini, sigara tüketenlerde Kovid-19'un vücuda girme ihtimalinin daha fazla olduğunu anlatan Kara, virüsün en fazla akciğerleri hasta ettiğini kaydetti.

Doç. Dr. Kara, sigara içenlerin akciğerlerinin her türlü enfeksiyona karşı çok daha hassas olduğunu belirterek, "Koronavirüsten dolayı daha sık enfekte olma olasılığınız var. Enfekte olursanız, mikrobu alırsanız hastalığı daha şiddetli ya da ölümcül riskli geçirme durumunuz çok fazla." değerlendirmesini yaptı.

- "Sigaraya bağlı nedenlerden her yıl 8 milyon kişi ölüyor"

Dünya genelinde 100 milyondan fazla kişinin koronavirüsten dolayı enfekte olduğunu dile getiren Kara, koronavirüse yakalananların yaklaşık 2,5 milyonunun hayatını kaybettiğini bildirdi.Dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişinin hayatını tütüne bağlı hastalıklardan yaşamını yitirdiğini aktaran Kara, "Ülkemizde 26 bin kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Sigaraya bağlı ölümlerimiz ise yılda 80 bin. Rakamlar neredeyse 3 katı. İkisinin de engellenebilir durum olduğunu ve sigaraya karşı toplumsal anlamda ne kadar daha çaba göstermemiz gerektiğini bu mukayese ile daha iyi anlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kara, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) Türkiye genelinde 84 merkezde hizmet verdiğini, sigara bırakma ile ilgili hem fiziksel hem de telefonla arayan vatandaşlara yardımcı olunduğunu belirtti.Koronavirüs sürecinde YEDAM'a gelen çağrıların 9 kat arttığını dile getiren Kara, "Gelen çağrıların yüzde 85'i koronavirüsle sigara ilişkisini bildiklerini belirtti ve sigarayı bırakmak için bunu kendilerine neden edindiklerini paylaştı. Sigarayı bırakmanın günü yok, her gün sigarayı bırakabiliriz. Her gün sigarayı bırakmak için çaba sarf etmeliyiz. Daha da önemlisi sigaraya hiç başlamayabiliriz. Böyle belirli günleri tütünle ilgili farkındalığı kullanmak adına STK'lar olarak bizler konuşma fırsatı olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.