Haberler Gündem İstanbul sis altında! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sise gömüldü | İstanbul sis fotoğrafları

İstanbul sis altında! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sise gömüldü İstanbul yoğun sis altında. Özellikle Boğaz hattında etkili olan sis göz gözü görmedi. Çekilen fotoğraflarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de dahil olmak üzere Boğaz hattının sise gömüldüğü gözlemlendi. İşte İstanbul'dan sis manzarası... Habertürk Giriş: 07.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:38 facebook

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İstanbul Anadolu Yakasında ve Boğazda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Etkili olan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bir kısmı görünmez hale geldi.

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İstanbul’da gece saatlerinden sabaha dek etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Şehrin birçok noktasında sis nedeniyle trafik oranı yüzde 71’e çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul Boğazı sise gömüldü. Köprü, Nakkaştepe Millet Bahçesinden görüntülendi.