Şişli'de seyir halinde alev alan motosikletteki yangın söndürüldü

AA

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Darülaceze mevkisinde seyir halindeki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark ederek aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.İtfaiye tarafından yangın söndürülürken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı.Öte yandan, yangın nedeniyle yolda oluşan kısa süreli trafik yoğunluğu, yangının söndürülmesi ve motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.