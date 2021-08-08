İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 8 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 8 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

8 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Cevatpasa Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 08.08.2021 01:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,İslambey Mah,Çırçır Mah,Rami Cuma Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Karadolap Mah,Esentepe Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 08.08.2021 01:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah,Düğmeciler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.08.2021 08:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Pazariçi Mah,Mevlana Mah,Merkez Mah,Sarıgöl Mah,Şemsipaşa Mah,Yenidoğan Mah,Yeni Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah,Bağlarbaşı Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Hürriyet Mah,Karlıtepe Mah,Karayolları Mah,Karadeniz Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 08.08.2021 01:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 08.08.2021 01:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 8 AĞUSTOS