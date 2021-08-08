İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 8 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 8 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi
8 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Cevatpasa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|08.08.2021 01:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,İslambey Mah,Çırçır Mah,Rami Cuma Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Karadolap Mah,Esentepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|08.08.2021 01:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Topçular Mah,Düğmeciler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.08.2021 08:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pazariçi Mah,Mevlana Mah,Merkez Mah,Sarıgöl Mah,Şemsipaşa Mah,Yenidoğan Mah,Yeni Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah,Bağlarbaşı Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Hürriyet Mah,Karlıtepe Mah,Karayolları Mah,Karadeniz Mah
|Arıza Sebebi
|:
|800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|08.08.2021 01:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|08.08.2021 01:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 8 AĞUSTOS
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) August 8, 2021
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