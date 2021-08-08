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İstanbul son dakika su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4 ilçede su kesintisi

8 Ağustos Pazar sabahına su kesintisiyle başlayan İstanbullular, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunu araştırıyor. Arıza, bakım ve onarım nedeniyle planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler İSKİ tarafından düzenli olarak İstanbullularla paylaşılıyor. 8 Ağustos Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte İstanbul planlı su kesintisi duyuruları

İstanbul son dakika su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4 ilçede su kesintisi

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 8 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 8 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

8 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Cevatpasa Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 08.08.2021 01:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,İslambey Mah,Çırçır Mah,Rami Cuma Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Karadolap Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 08.08.2021 01:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah,Düğmeciler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.08.2021 08:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Pazariçi Mah,Mevlana Mah,Merkez Mah,Sarıgöl Mah,Şemsipaşa Mah,Yenidoğan Mah,Yeni Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah,Bağlarbaşı Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Hürriyet Mah,Karlıtepe Mah,Karayolları Mah,Karadeniz Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 08.08.2021 01:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 08.08.2021 01:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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