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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul su kesintileri 17 Ağustos 2024: İSKİ duyurdu! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        17 Ağustos İstanbul su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyuruyor. İstanbul'da ikamet eden kent sakinleri, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını, İSKİ'nin internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. İşte 17 Ağustos 2024 İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 01:52 Güncelleme: 17.08.2024 - 01:52
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        İSKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında 17 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak belli oldu. İSKİ arıza duyuruları ve kesintileri anlık olarak kendi sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte 17 Ağustos 2024 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

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        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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