İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. 2 Ağustos Cuma günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle bazı ilçelere su verilemeyecek. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte 2 Ağustos 2024 İSKİ su kesintisi duyuruları...