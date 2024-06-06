İSKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında 6 Haziran Perşembe günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşanacak belli oldu. İSKİ arıza duyuruları ve kesintileri anlık olarak kendi sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte 6 Haziran 2024 Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...