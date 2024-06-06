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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul su kesintileri 6 Haziran 2024: İSKİ duyurdu! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        6 Haziran İstanbul su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyuruyor. 6 Haziran Perşembe günü İstanbul genelinde 5 ilçede belli saatlerde su kesintisi yaşanacak. İşte 6 Haziran 2024 Perşembe İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 00:22 Güncelleme: 06.06.2024 - 00:24
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        İSKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında 6 Haziran Perşembe günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşanacak belli oldu. İSKİ arıza duyuruları ve kesintileri anlık olarak kendi sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte 6 Haziran 2024 Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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        6 HAZİRAN İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

        GAZİOSMANPAŞA

        Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Hürriyet, Kazım Karabekir, Yenimahalle mahalleleri.

        EYÜPSULTAN

        Eyüpsultan ilçesinde bulunan Akşemsettin, Alibeyköy Merkez üst kotları, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar mahalleleri.

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        SULTANGAZİ

        Sultangazi ilçesinde Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl, 75. Yıl mahalleleri.

        BAYRAMPAŞA

        Bayrampaşa ilçesinde Kocatepe, Cevat Paşa, Yıldırım Mahallesi'nin bir bölümü. Esenler ilçesinde Oruç Reis Mahallesi'nin bir kısmı.

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