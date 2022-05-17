İstanbul su kesintisi 17 Mayıs duyuruları: İSKİ AÇIKLADI: İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbulluların gündeminde. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında bugün yaşanacak olan su kesintileri İSKİ arıza duyuruları ile belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 17 Mayıs Salı günü suların hangi ilçelerde kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini açıkladı. İşte 17 Mayıs 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.05.2022 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi Açıklama : Zuharatbaba 400Mm Lik İsale Hattında Vana Ve Debimetre Montaj Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 17.05.2022 09:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.05.2022 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.05.2022 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : İstinye Mah,Yeniköy Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.05.2022 08:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.