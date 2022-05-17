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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi 17 Mayıs duyuruları: İSKİ AÇIKLADI: İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 17 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım nedeniyle İstanbul'da su kesintisi olan yerleri ve suların ne zaman geleceğini paylaştı. İSKİ arıza su kesintisi duyurularına göre bugün 5 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte 17 Mayıs Salı İstanbul su kesintisi İSKİ duyuruları...

İstanbul su kesintisi 17 Mayıs duyuruları: İSKİ AÇIKLADI: İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbulluların gündeminde. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında bugün yaşanacak olan su kesintileri İSKİ arıza duyuruları ile belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 17 Mayıs Salı günü suların hangi ilçelerde kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini açıkladı. İşte 17 Mayıs 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.05.2022 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama : Zuharatbaba 400Mm Lik İsale Hattında Vana Ve Debimetre Montaj Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 17.05.2022 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.05.2022 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.05.2022 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : İstinye Mah,Yeniköy Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.05.2022 08:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Oklalı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 17.05.2022 09:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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