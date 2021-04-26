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İstanbul su kesintisi 26 Nisan! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi tam liste

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sorusu su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ 26 Nisan Pazartesi günü İstanbul Anadolu Yakasında ve Avrupa Yakasında arıza, bakım ve onarım sebebiyle yaşanacak planlı su kesintilerini İstanbullularla paylaştı.

İstanbul su kesintisi 26 Nisan! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi tam liste

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 26 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre Başakşehir'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 26 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

26 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Altınşehir Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.04.2021 08:35
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışma saatlerini azalttığını duyuran İSKİ açıklamasında "Koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla, İstanbul Valiliği tarafından mesai saatlerimiz, 15 Nisan 2021 Perşembe tarihinden itibaren 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak düzenlenmiştir. Tüm İstanbullulara önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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