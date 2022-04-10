İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası sakinleri içinde 10 Nisan Pazar gününe su kesintisi ile başlayanlar, İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunu araştırmaya başladı. 10 Nisan Pazar İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve güncel su kesintileri belli oldu.