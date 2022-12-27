İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintisi duyuruları belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte 27 Aralık 2022 Salı İSKİ su kesintisi duyurusu...
27 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ARNAVUTKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-27 09:26:05.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAHÇELİEVLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KOCASİNAN MERKEZ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-27 07:23:43.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAĞCILAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KAZIM KARABEKİR MAH,BARBAROS MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-27 07:31:48.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAŞAKŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BAŞAK MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-27 10:02:20.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANGAZİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ZÜBEYDE HANIM MAH,GAZİ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-27 08:51:29.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ZEYTİNBURNU
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YENİDOĞAN MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-27 08:35:40.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KADIKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KOZYATAĞI MAH,BOSTANCI MAH,19 MAYIS MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-27 10:03:18.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜSKÜDAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BAHÇELİEVLER MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-27 10:09:08.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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