İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve suların ne zaman geleceği İSKİ tarafından açıklandı. İSKİ su kesintisi duyurularına göre 10 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler nereler? İşte 20 Temmuz 2022 İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...
20 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Deliklikaya Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|20.07.2022 09:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.07.2022 10:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kulaksız Mah,Kadımehmet Efendi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.07.2022 12:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gayrettepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.07.2022 11:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehterçeşme Mah,Yeşilkent Mah,Güzelyurt Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|20.07.2022 09:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mithatpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.07.2022 11:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tozkoparan Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.07.2022 09:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Nesih Özmen Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.07.2022 11:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kozyatağı Mah,Bostancı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.07.2022 10:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çamlık Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.07.2022 11:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Subaşı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|20.07.2022 10:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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