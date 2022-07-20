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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? 20 Temmuz Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler: İSKİ arıza su kesintisi sorgulama
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İSKİ su kesintisi sorgulama: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İSKİ su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul'da bakım ve arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler merak ediliyor. İstanbul'da nerelerde su kesintisi yaşanacağı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. İşte 20 Temmuz 2022 Çarşamba İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? 20 Temmuz Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler: İSKİ arıza su kesintisi sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve suların ne zaman geleceği İSKİ tarafından açıklandı. İSKİ su kesintisi duyurularına göre 10 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler nereler? İşte 20 Temmuz 2022 İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

20 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 20.07.2022 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kulaksız Mah,Kadımehmet Efendi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 12:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Gayrettepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 11:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Mehterçeşme Mah,Yeşilkent Mah,Güzelyurt Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 20.07.2022 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Kozyatağı Mah,Bostancı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 10:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 11:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Subaşı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 20.07.2022 10:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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