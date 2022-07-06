İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? 6 Temmuz İSKİ arıza su kesintileri sorgulama: İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

İstanbul'da meydana gelecek su kesintileri merak ediliyor. İstanbul'da yaşayan ve evlerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlarımız "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 6 Temmuz İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler listesi...

6 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.07.2022 10:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.07.2022 11:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Büyük Çavuşlu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.07.2022 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.07.2022 08:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.07.2022 11:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.