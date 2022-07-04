İstanbul su kesintisi nerelerde, hangi ilçede olacak? 4 Temmuz İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da meydana gelecek su kesintileri merak ediliyor. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde temizlik ayrı bir dönem arz ediyor. Evlerinde su kesintisi yaşayan İstanbullular "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 4 Temmuz Pazartesi İSKİ arıza duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler....

4 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.07.2022 09:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.07.2022 08:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.07.2022 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Göksu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.07.2022 11:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.07.2022 11:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.07.2022 11:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Orta Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.07.2022 11:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Akören Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.07.2022 11:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.