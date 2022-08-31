Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul su kesintisi nerelerde, hangi ilçede olacak? İSKİ duyurdu: 31 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
ABONE OL

İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

İSKİ, 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydana gelecek planlı su kesintilerini paylaştı. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile belli oldu. Meydana gelen su kesintilerinin ardından "İstanbul su kesintisi nerelerde, hangi ilçede?" sorusu gündeme geldi. İşte 31 Ağustos 2022 İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

İstanbul su kesintisi nerelerde, hangi ilçede olacak? İSKİ duyurdu: 31 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İstanbul'da ikamet eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 31 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

31 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 31.08.2022 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 31.08.2022 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2022 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Göksu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2022 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2022 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 31.08.2022 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2022 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2022 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Antalya’da kaza sonrası darp! Hastanede bıçaklama! - Güncel haberler
GÜNDEM Kaza sonrası darp! Hastanede bıçaklama!
Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? Batı Nil Virüsü Türkiye'de görüldü mü?
GÜNDEM Batı Nil Virüsü nedir ve belirtileri nelerdi?
İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır, son başvuru tarihi hangi gün? 2022 İŞKUR TYP ile okullara temizlik personeli alımı ne zaman, şartları neler?
GÜNDEM İŞKUR TYP personel alımı ne zaman?
İstanbul'da İETT otobüsünde gerginlik! Şoför "klima arızalı" diyerek yolcuları indirdi - Öne çıkan haberler
GÜNDEM İstanbul'da İETT otobüsünde gerginlik
KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimi ile KPSS başvuru ücretleri ne kadar?
GÜNDEM KPSS sınav ve başvuru tarihleri...
İzmir’de 3 katlı metruk binanın duvarı çöktü
GÜNDEM Metruk binada çökme meydana geldi
Adana’da sulama kanalında akıntıya kapıldı! - Güncel haberler
GÜNDEM Sulama kanalında akıntıya kapıldı!
ÖSYM YKS ek tercih tarihleri ne zaman? 2022 YKS ek tercih ne zaman, hangi tarihte başlıyor, ücreti ne kadar? YKS ek tercih kılavuzu ile boş kontenjan listesi
GÜNDEM Gözler ÖSYM'de YKS ek tercih tarihleri...
GSB personel alımı kura sonuçları açıklanıyor! İŞKUR 2022 GSB personel alımı listesi isim sorgulama ekranı canlı yayın: GSB kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
GÜNDEM GSB personel alımı kura sonuçları açıklanıyor!
Geri sayım! DGS tercihleri sonuçları 2022: DGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, kaç güne belli olur?
GÜNDEM DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.