İstanbul'da su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İstanbul'da ikamet eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 31 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...
31 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Deliklikaya Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|31.08.2022 08:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Celaliye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|31.08.2022 09:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah,Atatürk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|31.08.2022 10:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Göztepe Mah,Göksu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|31.08.2022 10:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Halkalı Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|31.08.2022 09:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|31.08.2022 10:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esentepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|31.08.2022 09:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çekmeköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sultançiftliği Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|31.08.2022 09:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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