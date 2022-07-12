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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi nerelerde, hangi ilçelerde olacak? 12 Temmuz İSKİ arıza sorgulama ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Temmuz İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile belli oldu. İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olduğu ve suların ne zaman, saat kaçta geleceği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İşte 12 Temmuz 2022 Salı İSKİ su kesintisi arıza duyuruları...

İstanbul su kesintisi nerelerde, hangi ilçelerde olacak? 12 Temmuz İSKİ arıza sorgulama ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın son günü yaşanırken bayramın son gününü evde geçirecek olan vatandaşlar "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 12 Temmuz İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler listesi...

12 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah.
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2022 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Yavuztürk Mah.
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2022 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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