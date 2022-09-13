İstanbul'da su kesintisi olan semtler ve mahalleler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden yayınlanan duyurular ile belli oldu. İSKİ arıza kesintisi duyurusuyla İstanbul'da suların ne zaman geleceği açıklandı. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 13 Eylül Salı İstanbul su kesintisi duyuruları...

13 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI