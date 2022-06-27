İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Haziran İSKİ su kesintisi ve arıza duyuruları

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce paylaşılan İstanbul su kesintisi duyuruları araştırılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan yerler neler? İşte İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları...

27 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.06.2022 12:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.06.2022 12:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.06.2022 11:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.06.2022 12:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 27.06.2022 10:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Yunusemre Mah,Safa Mah,Mevlana Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Yenidoğan 2 Terfi Merkezinde Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 27.06.2022 10:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah,Gökalp Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.06.2022 12:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.