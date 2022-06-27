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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Haziran İSKİ su kesintisi ve arıza duyuruları
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İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileri? 27 Haziran İSKİ su kesintisi ve arıza duyuruları

İstanbul'da bakım ve arıza nedeniyle yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. İşte 27 Haziran 2022 Pazartesi İSKİ arıza ile su kesintisi duyurusu...

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Haziran İSKİ su kesintisi ve arıza duyuruları

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce paylaşılan İstanbul su kesintisi duyuruları araştırılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan yerler neler? İşte İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları...

27 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.06.2022 12:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.06.2022 12:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.06.2022 11:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.06.2022 12:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 27.06.2022 10:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Yunusemre Mah,Safa Mah,Mevlana Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Yenidoğan 2 Terfi Merkezinde Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 27.06.2022 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah,Gökalp Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.06.2022 12:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.06.2022 13:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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