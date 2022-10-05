İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçeler merak ediliyor. İSKİ arıza kesintisi duyuruları ile İstanbul'da suların saat kaçta geleceği belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurusuna göre; Kadıköy'de 6 saat su kesintisi meydana gelecek. İşte 5 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...
5 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ziya Gökalp Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.10.2022 12:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sahil Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.10.2022 12:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Molla Gürani Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.10.2022 10:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah,Caferağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.10.2022 08:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nurtepe Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|05.10.2022 11:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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