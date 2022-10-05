İstanbul su kesintisi olan ilçeler nereler? 5 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçeler merak ediliyor. İSKİ arıza kesintisi duyuruları ile İstanbul'da suların saat kaçta geleceği belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurusuna göre; Kadıköy'de 6 saat su kesintisi meydana gelecek. İşte 5 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

5 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI