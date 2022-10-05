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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi olan ilçeler nereler? 5 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul su kesintisi ne kadar sürecek? 5 Ekim 2022 İSKİ arıza ile su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. Evlerinde su kesintisi olan İstanbullular "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte arıza ve bakım sebebiyle İstanbul'da su kesintisi olan yerler...

İstanbul su kesintisi olan ilçeler nereler? 5 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçeler merak ediliyor. İSKİ arıza kesintisi duyuruları ile İstanbul'da suların saat kaçta geleceği belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurusuna göre; Kadıköy'de 6 saat su kesintisi meydana gelecek. İşte 5 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

5 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2022 12:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2022 12:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2022 10:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2022 08:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 05.10.2022 11:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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