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İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler ne? İSKİ AÇIKLADI! Son dakika su kesintisi İstanbul

Koronavirüsle mücadele kararları kapsamında evlerde çok fazla vakit geçiriliyor olması İstanbul su kesintisi duyurularına olan ilgiyi arttırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı 15 Nisan İstanbul su kesintisi duyurularını İstanbullularla paylaştı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 15 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler ne? İSKİ AÇIKLADI! Son dakika su kesintisi İstanbul

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 15 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da Kağıthane, Maltepe ve Sarıyer'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 15 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

15 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.04.2021 09:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Büyükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi:15.04.2021 09:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.4.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.04.2021 10:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.4.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışma saatlerini azalttığını duyuran İSKİ açıklamasında "Koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla, İstanbul Valiliği tarafından mesai saatlerimiz, 15 Nisan 2021 Perşembe tarihinden itibaren 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak düzenlenmiştir. Tüm İstanbullulara önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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