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02
Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Aşıkveysel Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı Açıklama : K.Çamlıca ?Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Fınanskent Içın 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Aıt Çalışmalar Sebebıyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 31.03.2022 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmet Paşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah Arıza Sebebi : Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı Açıklama : Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Göksu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.03.2022 11:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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03
Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Nine Hatun Mah,Davutpaşa Mah,Menderes Mah Arıza Sebebi : Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı Açıklama : Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah Arıza Sebebi : Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı Açıklama : Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Atikali Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hacı Kadın Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah Arıza Sebebi : Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı Açıklama : Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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04
Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah Arıza Sebebi : Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı Açıklama : Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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05
Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.03.2022 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah Arıza Sebebi : Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı Açıklama : Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Site Mah,Atakent Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı Açıklama : K.Çamlıca ?Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Fınanskent Içın 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Aıt Çalışmalar Sebebıyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 31.03.2022 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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