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İSKİ arıza duyuruları: 31 Mart İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul su kesintisi olan ilçeler 31 Mart Perşembe günü araştırılıyor. İstanbul'da planlı su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da 12 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte İSKİ su kesintisi arıza duyuruları

  • 01
    İstanbul su kesintisi olan yerler: 31 Mart İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 31 Mart Perşemme günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, tarafından paylaşılan güncel duyuruya göre pek çok ilçede su kesintisi meydana gelecek.  İşte İSKİ tarafından açıklanan su kesintisi duyuruları
  • 02
    İstanbul su kesintisi olan yerler: 31 Mart İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi arıza sorgulama
    Arıza Kesinti
    İlçe : Ataşehir
    Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Aşıkveysel Mah
    Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
    Açıklama : K.Çamlıca ?Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Fınanskent Içın 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Aıt Çalışmalar Sebebıyle İşletme Dışı Kalmıştır.
    Başlama Tarihi : 31.03.2022 09:53
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Bayrampaşa
    Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmet Paşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah
    Arıza Sebebi : Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
    Açıklama : Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
    Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:00
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Beykoz
    Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Göksu Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 31.03.2022 11:09
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
     
     
  • 03
    İstanbul su kesintisi olan yerler: 31 Mart İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi arıza sorgulama
    Arıza Kesinti
    İlçe : Esenler
    Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Nine Hatun Mah,Davutpaşa Mah,Menderes Mah
    Arıza Sebebi : Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
    Açıklama : Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
    Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:00
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Eyüpsultan
    Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah
    Arıza Sebebi : Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
    Açıklama : Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
    Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:00
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Fatih
    Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Atikali Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hacı Kadın Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah
    Arıza Sebebi : Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
    Açıklama : Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
    Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:00
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
     
     
  • 04
    İstanbul su kesintisi olan yerler: 31 Mart İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi arıza sorgulama
    Arıza Kesinti
    İlçe : Güngören
    Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah
    Arıza Sebebi : Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
    Açıklama : Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
    Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:00
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Kadıköy
    Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:09
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Maltepe
    Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
    Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:02
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
     
     
  • 05
    İstanbul su kesintisi olan yerler: 31 Mart İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi arıza sorgulama
    Arıza Kesinti
    İlçe : Sultangazi
    Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 31.03.2022 09:13
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Zeytinburnu
    Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah
    Arıza Sebebi : Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
    Açıklama : Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
    Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:00
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Ümraniye
    Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Site Mah,Atakent Mah
    Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
    Açıklama : K.Çamlıca ?Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Fınanskent Içın 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Aıt Çalışmalar Sebebıyle İşletme Dışı Kalmıştır.
    Başlama Tarihi : 31.03.2022 09:53
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
     
     

 
 

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