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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 11 Aralık 2024: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 11 Aralık: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Aralık 2024 Çarşamba günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 00:36 Güncelleme: 11.12.2024 - 00:36
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        İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranını gündeme getirdi. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerine su verilemiyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 11 Aralık 2024 İSKİ planlı su kesintileri...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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