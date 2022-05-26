İstanbul sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 26 Mayıs İSKİ ile güncel İstanbul su kesintileri ve iski baraj doluluk oranları

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı arızaları takip ediliyor. İSKİ tarafından düzenli olarak İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek su kesintileri açıklanıyor. İşte 26 Mayıs Perşembe 2022 İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 26 MAYIS 2022

26 Mayıs 2022 tarihinde baraj doluluk oranı %81.43 olarak belirtilmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.05.2022 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.05.2022 09:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Hocapaşa Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 26.05.2022 08:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.05.2022 09:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.05.2022 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 26.05.2022 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.