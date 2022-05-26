İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı arızaları takip ediliyor. İSKİ tarafından düzenli olarak İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek su kesintileri açıklanıyor. İşte 26 Mayıs Perşembe 2022 İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 26 MAYIS 2022
26 Mayıs 2022 tarihinde baraj doluluk oranı %81.43 olarak belirtilmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kavaklı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2022 09:54
|Bitiş Tarihi
|:
|
Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Namık Kemal Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2022 09:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hocapaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2022 08:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hamidiye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2022 09:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aydınlı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2022 09:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ferhatpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2022 09:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şile
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çayırbaşı Mah,Balibey Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.05.2022 08:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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