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Haberler Gündem İstanbul sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 26 Mayıs İSKİ ile güncel İstanbul su kesintileri ve iski baraj doluluk oranları
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İstanbul'da 6 İlçede su kesintisi! İstanbul su kesintisi ne zaman bitiyor, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşanan planlı su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından güncel şekilde yayınlanıyor. 26 Mayıs günü İstanbul'da meydana gelecek su kesintileri merak ediliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 26 Mayıs İSKİ su kesintisi duyuruları...

İstanbul sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 26 Mayıs İSKİ ile güncel İstanbul su kesintileri ve iski baraj doluluk oranları

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı arızaları takip ediliyor. İSKİ tarafından düzenli olarak İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek su kesintileri açıklanıyor. İşte 26 Mayıs Perşembe 2022 İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 26 MAYIS 2022

26 Mayıs 2022 tarihinde baraj doluluk oranı %81.43 olarak belirtilmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.05.2022 09:54
Bitiş Tarihi :

Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.05.2022 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Hocapaşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 26.05.2022 08:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.05.2022 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.05.2022 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 26.05.2022 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Çayırbaşı Mah,Balibey Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.05.2022 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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