İstanbul Tabip Odası: Tıbbın şarlatanlarının 10 ortak özelliği 0:00 / 0:00

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Twitter'dan paylaşılan bildiri için, "Tıbbın şarlatanları tüm faaliyetlerini hiçbir karşılık beklemeden, toplum için 'uhrevi' amaçlarla yaptıklarını iddia etseler de çabalarının meyvelerini daha çok tanınırlık/kabul görme, hasta sayısı/kitap satışlarında artış gibi 'dünyevi' nimetler olarak toplamaktan kaçınmazlar" denildi.

— İstanbul Tabip Odası (@istabip) August 11, 2021

İstanbul Tabip Odası tarafından hazırlanan ve daha önce 15 Ocak 2019'da İTO Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında duyurulan, "Sakın sağlığınızdan olmayın" diye uyarının yer aldığı bildiri şöyle:

"1- Her ne kadar modern tıbbı yerden yere vursalar da, bunu yaparken modern tıp eğitimi sonucu kazandıkları 'doktor' unvanlarını ve akademik kariyerlerini kullanmaya özen gösterirler; özel muayenehanelerinde, kliniklerinde hasta bakmaya, ilaç yazmaya devam ederler.

2- Hemen her açıklamalarında bilimsel/tıbbi gerçekler/doğrularla bilim dışı yalanları/yanlışları birlikte harmanlayarak sunar; böylece yalanları/yanlışlarını gerçeklerin/doğruların arasında gizlemeye çalışırlar.

3- İleri sürdükleri 'ezber bozan', 'tabu yıkan', 'şoke eden' iddiaların hiçbir bilimsel ispatı yoktur. Kendilerine soracak olursanız iddialarını ispatlamaları için bilimsel dayanağa ihtiyaç yoktur, kendilerinin söylemiş olmaları yeterlidir.

4- Ortaya attıkları iddiaların çürütülmesinde kendileri açısından hiçbir sıkıntı duymazlar; hemen yeni konular, yeni iddialar bulurlar. Hemen hepsinin kendince 'her derde deva' bir meyvesi, sebzesi, insan yaşamını en az 30 yıl uzatacak bir diyet/tedavi kürü vardır.

5- Yaşam düsturları 'Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak!', taktikleri 'Reklamın iyisi, kötüsü olmaz!'dır. Bilimsel başarılarıyla değil, medyatik söylemleriyle kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışırlar.

6- Kendilerine uzatılan her mikrofona, yöneltilen her soruya, uzmanlık alanları olup olmadığına bakmaksızın mutlaka verilecek bir cevapları vardır. Bazıları daha da ileri gidip fırsatını yakalamışken derin sosyolojik tahlillerde bulunurlar.

7- Bugün zaten birçok doktorun ve tabip odalarının 'aşırı teşhis'ten aşırı teknoloji ve ilaç kullanımına, tanı/tedavi süreçlerine tıbbi teknoloji/ilaç tekellerinin müdahalesinden kapitalist tıbba kadar bir dizi uygulamayı son derece radikal eleştiriler yönelttiğini bilmezden/görmezden gelirler; kendilerini biricik kahhraman ilan ederler.

8- Zihin dünyaları 'komplo teorileri'yle doludur; kanserin çaresi bulunmuştur ama ilaç firmaları gizliyordur; şekerin zararı kendileri ifşa edene kadar toplumdan saklanmıştır, aşıların içinde alüminyum vardır ve otizme yol açıyordur, vb., ve de bütün bu komploların farkına varacak biricik akıl sadece kendilerinde mevcuttur.

9- Açıklamalarında soyut bir 'tıbbi endüstri', 'sistem' eleştirisi varsa da her zaman mevcut sağlık politikalarını ve o politikaların sahibi siyasi iktidarı eleştirmezler, iktidar partisi AKP'nin adını dahi ağızlarına almazlar; sonunda da faturayı doktorlara keserler.

10- Her ne kadar bütün bu faaliyetlerini kendileri için hiçbir karşılık beklemeden, toplum için/toplum yararına, 'uhrevi' amaçlarla yaptıklarını iddia etseler de çabalarının meyvelerini daha çok tanınırlık/bilinirlik/kabul görme/hasta sayısı/kitap satışlarında artış gibi 'dünyevi' nimetler olarak toplamaktan kaçınmazlar."