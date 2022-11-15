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Scooter paylaşım şirketi Martı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası arasında araba paylaşım uygulamasıyla başlayan korsan tartışması büyüdü. Martı'nın kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti.



Öktem, Twitter hesabından bir video yayınlayarak Aksu’nun hesabını etiketledi. Martı'nın "TAG - Tek Araçla Gidelim" platformunu duyurmasının ardından Aksu'nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia eden Öktem platformu İstanbul'un taksi sorununa çözüm bulmak amacıyla geliştirdiklerini kaydetti. Öktem "Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kellemi ortaya koydum, hodri meydan" dedi.

Öktem'in paylaşımı kısa sürede "Arkandayız Martı" etiketiyle Twitter'da popüler başlıklardan biri oldu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) 11 Kasım'da twitter hesabından Martı'nın ‘Tek Araçla Gidelim (TAG)’ platformunun ‘korsancılık’ olduğunu öne sürüp yargıya başvurduklarımı duyurmuştu. Mesajda İTEO Başkanı Eyüp Aksu’nun hesabı etiketlenmişti.

— İTEO - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (@iteo34) November 11, 2022

Martı 21 Ekim'de boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuların buluşturulması hedefi ile 'Tek Araçla Gidelim' (TAG) adı verilen bir platform yarattığını duyurmuştu.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da video hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Habertürk'e konuşan Aksu “O vatandaşı (Martı’nın CEO’su) tanımam etmem, söyledikleri gerçeği yansıtmıyor, söylediklerinin hepsi iftira. Zaten yayınladığı video hakkında da yarın sabah savcılığa suç duyusunda bulunacağız” dedi.

'BAKANLIK NEZDİNDE BAŞVURUDA BULUNDUK'

TAG'ın korsan taşımacılık tanımına girdiğini söyleyen Eyüp Aksu şöyle konuştu: “Martı’nın yeni başlattığı özel araç ile taşımacılık hizmeti korsan taşımacılık tanımına giriyor. O konuda uygulamanın erişime engeli için bakanlık nezdinde başvuruda bulunduk. Ayrıca, Martı dahil tüm korsan taşımacılık yapan firmalar ile ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk.”